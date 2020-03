129 chętnych na nagrody i stypendia sportowe w Pabianicach

Do Urzędu Miejskiego w Pabianicach wpynęło 129 wniosków o przyznanie stypendiów i nagród sportowych dla zawodników oraz trenerów. Nagrody będą przyznane za osiągnięcia w 2019 roku.

Wśród zgłoszeń 31 wniosków dotyczy starań o stypendium i nagrodę, 76 wnioskodawców chce tylko nagrodę, a 22 zgłoszenia dotyczą nagrody dla trenerów.

- 77 wniosków zostało złożonych przez kluby w dyscyplinach zespołowych (m.in. koszykówka, piłka ręczna). 52 wnioski w dyscyplinach indywidualnych (m.in. sporty walki, sporty siłowe, tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, lekkoatletyka, biegi na orientację) - wylicza Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

W marcu odbędzie się weryfikacja formalna i merytoryczna wniosków.

Do podziału jest 140 tys. zł.

W ubiegłym roku stypendia sportowe przyznano 19 zawodnikom (od 200 do 1000 zł miesięcznie), jednorazowe nagrody sportowe przyznano 55 zawodnikom (od 500 do 1000 zł) i 20 trenerom (od 500 do 1500 zł).