Będzie kolejny odcinek drogi rowerowej wzdluż ul. Grota Roweckiego w Pabianicach

Dotąd odcinek ul. Grota Roweckiego od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego rowerzyści pokonywali jezdnią, co było niebezpieczne, ale zgodne z przepisami. Na tym odcinku znajdują się m.in. bulwar im. Kruschego, pole golfowe, Castorama, teren kortów tenisowych czy miejskiej pływalni. Chodniki po obu stronach nie są mocno uczęszczane (najwięcej osób idzie tędy na cmentarz) i wystarczająco szerokie, aby mogła tu powstać droga rowerowa.

W poprzednich latach drogę rowerową wzdłuż ul. Grota Roweckiego wybudowano na fragmencie od ul. Nawrockiego do ul. Bugaj. Nowy odcinek będzie kontynuacją tej trasy, która łączy się również z drogami dla rowerzystów przy ul. Nawrockiego, a docelowo także wzdłuż ulic Kilińskiego i Jutrzkowickiej (dopiero powstają w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej) i istniejącą już starszą drogą rowerową z kostki wzdłuż ul. Świetlickiego.

Zakończył się przetarg na trzy ważne inwestycje w powiecie pabianickim. Jedno z zadań szczególnie ucieszy rowerzystów. To budowa chodnika oraz drogi rowerowej wzdłuż ul. Grota Roweckiego na odcinku od ul. Bugaj do ul. Kilińskiego.

Pozostałe inwestycje objęte projektem to budowa chodnika przy ul. Niesięcin w Konstantynowie Łódzkim (tu zgłosiło się pięć firm) i przebudowa ul. Piłsudskiego w Pabianicach (jest 2 chętnych).

Ta część projektu pochłonie ok. 370 tys. zł.

Chodnik to koszt ok. 150 tys. zł, zaś remont ulicy pochłonie ok. 380 tys. zł.

Remont ul. Piłsudskiego obejmie fragment od ul. Zamkowej do ul. św. Rocha. Jezdnia będzie szersza, pojawią się też równe chodniki.

Na wszystkie trzy inwestycje starostwo przeznaczyło ponad 900 tys. zł