Bezpłatne badania cytologiczne w Pabianickim Centrum Medycznym

Głównym celem badania cytologicznego jest identyfikacja zmian komórkowych w szyjce macicy, które mogą być spowodowane wirusem HPV. Cytologia służy wczesnemu wykryciu komórek raka szyjki macicy dzięki czemu leczenie może rozpocząć się zanim pojawi się większy problemem.

Badania w PCM zostały zaadresowane do kobiet od 25 do 59 lat, które przez ostatnie trzy lata nie poddawały się takiemu darmowemu badaniu. Mogą się na nie zgłaszać nie tylko pabianiczanki - jest ono dostępne dla każdej zainteresowanej cytologią mieszkanki województwa łódzkiego ze wspomnianej grupy wiekowej.

Zapisy przyjmuje poradnia ginekologiczno – położnicza pod numerem 42 22 53 868 (w poniedziałki od 8:00 do 18:00, we wtorki od 9:00 do 15:30, a od środy do piątku w godz. 8:00 – 14:00). Placówka refunduje również koszty dojazdu do szpitala środkami komunikacji miejskiej.

Badanie cytologiczne stanowi obecnie najpowszechniej stosowaną metodę profilaktyki raka szyjki macicy, umożliwiając wykrycie i skuteczne leczenie stanów przednowotworowych. Na pewno warto więc z niego skorzystać.