Bezpłatne badanie mammograficzne dla pań z Pabianic

W środę 12 lutego pabianiczanki w wieku 50 - 69 lat będą mogły za darmo wykonać mammografię.

Mammubus zaparkuje przy ul. Grobelnej, przy markecie Kaufland. Badania przeprowadzane będą w godzinach 10 - 17.

Organizatorem akcji jest LUX MED Diagnostyka. Badanie wykonywane jest w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Bezpłatnie kobiety mogą wykonać je raz na 2 lata i nie jest do tego wymagane skierowanie lekarskie. Refunduje je NFZ. Do darmowego badania co 12 miesięcy kwalifikują się panie z pisemnym wskazaniem ku temu.

Na badanie trzeba się wcześniej zarejestrować pod numerem tel. (58) 66624444 lub na stronie www.mammo.pl poprzez formularz. Infolinia jest czynna od pon. do sob.

"Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi. Mammografia to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego (sutka) z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. W trakcie badania wykonuje się po dwa zdjęcia każdej piersi. Badanie pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju – wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia." - czytamy na stronie www.mammo.pl