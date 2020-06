Byli chętni na budowę 13 km dróg rowerowych, ale przetarg unieważniono

Przetarg jest nieważny

Niedawno Urząd Miejski w Pabianicach poinformował o analizie ofert od pięciu wykonawców, którzy chcieli wybudować 13 km dróg rowerowych. Zamówienie składało się z kilku części, a suma najtańszych ofert wynosiła 15.027.396 zł. Po podpisaniu umowy wykonawca miałby 14 miesięcy na realizację, ale właśnie okazało się, że przetarg został unieważniony.

Powód unieważnienia

W treści dokumentu unieważniającego przetarg urząd podał powód. Błąd leży po stronie zamawiającego:

"Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Wykonawcy w różny sposób dokonali interpretacji wymagań zamawiającego dotyczących przedmiotu zamówienia. Przygotowanie przez zamawiającego wzorów formularzy cenowych odrębnych dla każdej części zamówienia bez zweryfikowania pozycji w niej wskazanych (elementów prac) pod kątem ich wymagania dla danej części zamówienia spowodowało wprowadzenie w błąd wykonawców, co do zakresu prac (...) zaburzając zasadę porównywalności ofert".