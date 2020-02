Dłutów, Dobroń. GLKS lepszy w sparingu od Iskry

GLKS Dłutów rozegrał kolejny mecz sparingowy. Tym razem drużyna pokonała Iskrę Dobroń 4:2.

- To było bardzo ciekawe i emocjonujące spotkanie - mówi Krzysztof Świercz, prezes GLKS. - Choć to był tylko sparing, to jednak często kości trzeszczały. Zawodnicy nie odstawiali nogi. Bramki dla naszej drużyny zdobyli: Diminik Mosiński 2, Piotr Psuja i Dawid Krystera, dla Iskry Michał Kacprzyk i Łukasz Biskupski. W zespole z Dobronia testowani byli nasi dwaj zawodnicy Dawid Wójt i Paweł Załoga. Z kolei w naszej drużynie sprawdzaliśmy umiejętności Marcina Ciniewskiego z... Iskry.

Dziś GLKS zagra sparing na własnym boisku. O godz. 14 zmierzymy się z Sędziejowicami, zespołem z sieradzkiej okręgówki.

Trzeba pochwalić władze gminy, bowiem nasz klub dostał już dotację na działalność sportową.