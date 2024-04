Do jakiego przedszkola w Pabianicach zapisać dziecko? Lista dostępnych placówek w roku szkolnym 2024/2025

Dlaczego warto zapisać dziecko do przedszkola w Pabianicach?

W jakim wieku możesz zapisać dziecko do przedszkola?

Do przedszkola może iść dziecko, które w momencie rozpoczęcia roku szkolnego ma rocznikowo ukończone 3 lata. Niekiedy może mieć 2,5 roku , decyzję w tej sprawie może podjąć placówka.

Kiedy prowadzone są rekrutacje w przedszkolach w Pabianicach?

Rekrutacje do przedszkoli trwają na ogół w początkowych miesiącach roku , w lutym i marcu. Każda placówka decyduje o tym sama. Przedszkola publiczne oraz niepubliczne mają różniące się od siebie procesy rekrutacyjne. W pierwszym wariancie sa narzucone odgórnie i mają zapis w ustawie, zaś te drugie ustalają zasady samodzielnie i w każdej placówce mogą wyglądać inaczej.

Zasady rekrutacji - jak wyglądają i gdzie je znaleźć?

Placówki niepubliczne w Pabianicach działają według przepisów, które są określone w statucie i na ich bazie przeprowadzają rekrutację. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz. W większości przypadków o przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń . Oprócz tego pierwszeństwo mają zazwyczaj maluchy, które uczęszczały do wybranego przedszkola wcześniej. Mogą być też brane pod uwagę takie okoliczności, jak rodzeństwo uczęszczające do tego przedszkola. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 możesz uzyskać na stronie internetowej lub bezpośrednio w placówce .

Kryteria dotyczące rekrutacji w placówkach publicznych to między innymi:

Edukacja przedszkolna jest niezwykle ważna dla rozwoju malucha. Jej głównym celem jest przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Poza tym, dziecko będąc w przedszkolu uczy się funkcjonowania w grupie. Dochodzi u niego do rozwoju w zakresie społecznym i związanym z emocjami. Uczy się tam, jak rozmawiać z rówieśnikami, komunikować swoje potrzeby i wyrażać emocje.