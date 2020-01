Przy Pabianickim Centrum Medycznym, na tyłach szpitala psychiatrycznego, wybudowano lądowisko dla helikopterów ratunkowych.

Droga dojazdowa do lądowiska poprowadzona zostanie od strony Pabianickiego Centrum Psychiatrycznego.

- Do wykonania pozostało tylko podłączenie do elektryki oraz odbiory m.in. Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także Straży Pożarnej, Sanepidu czy nadzoru budowlanego - wymienia Adam Marczak, dyrektor administracyjno - techniczny pabianickiego szpitala.



Ale lądować będzie tu można dopiero w sierpniu. Inwestycja ta połączona jest bowiem z trwającym remontem szpitalnego oddziału ratunkowego, a ten ma potrwać do końca lipca.

- Obecnie prowadzone są prace związane z wylewaniem podłóg. W ciągu dwóch tygodni pojawi się już ekipa wykonująca prace wykończeniowe - dodaje Adam Marczak.



Jest szansa, że remont SOR-u zakończy się pod koniec marca, ale potem odbędą się odbiory itp.



Trzecim składnikiem tej inwestycji jest również zakup sprzętu na potrzeby szpitalnego oddziału ratunkowego - tu wystąpiły problemy z przetargiem, który podzielono na części.

- Jedna część jest w trakcie realizacji, zaś drugiego przetargu nie udało się rozstrzygnąć i jeszcze w styczniu będziemy chcieli ogłosić kolejny - komentuje Adam Marczak.



Zarówno budowa lądowiska, jak i remont SOR-u i zakup sprzętu na potrzeby SOR to część projektu wartego 7 mln 350 tys. zł, w tym ok. 6 mln zł dofinansowania unijnego.



Sama budowa lądowiska kosztuje ponad 1 mln zł, koszt remontu SOR to ponad 4 mln zł, zaś zakup sprzętu to wyda-

tek rzędu 1 mln 700 tys. zł.



Na razie szpitalny oddział ratunkowy funkcjonuje na pierwszym piętrze szpitala - obok oddziału ginekologicznego. Główne wejście szpitala od ul. Jana Pawła II, będące również wejściem na SOR, w czasie remontu otwarte jest całą dobę.



