Takiego transportu jeszcze nigdy w Łodzi nie było! ZDJĘCIA

Takiego transportu jeszcze w Łodzi nie było. W niedzielę nad ranem po godzinie 4 do miasta od strony Pabianic wjechały specjalistyczne samochody z naczepami, na których przywieziono olbrzymie elementy potężnej maszyny. To one będą budować tunel średnicowy. Jeden skład (ciężarowy ...