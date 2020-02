Jak elektronicznie skontaktować się z ZUS? Będzie szkolenie

28 lutego o godz. 9 (w sali numer 3 na parterze) w pabianickim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odbędzie się darmowe szkolenie.

Jego temat to "Elektroniczne formy komunikacji z ZUS. Jak założyć konto na PUE ZUS i uzyskać dostęp do danych płatnika, ubezpieczonego, świadczeniobiorcy. Dostęp do e-zla poprzez PUE".

Organizatorem szkolenia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi.

Liczba miejsc jest ograniczona - zapisy przyjmowane są pod numerem telefonu:pod numerem telefonu: 43 824-73-20 lub wysyłając e-mail na adres: szkolenia_lodz2@zus.pl.