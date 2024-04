Jaka była frekwencja do godziny 12 w gminie Ksawerów w powiecie pabianickim?

Z danych Państwowej Komisji Wyborczej wynika, że w gminie Ksawerów do godziny 12.00 do urn poszło 15,36% mieszkańców. Do tej pory wydano 936 kart spośród 6.095 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

Oto frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych