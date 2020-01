Warsztat Terapii Zajęciowej u przedszkolaków

Pabianicka Klinika Pluszaków pojechała do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Pabianicach.



- Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w operacji misia Bernarda pod czujnym okiem Dr Szpuli. Każdy przedszkolak wie już, że zamiast kupować kolejne pluszaki, warto naprawić stare - mówi Agnieszka Jaksa, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej.



Dzięki spotkaniu z uczestnikami WTZ przedszkolaki mogły dowiedzieć się, co to jest niepełnosprawność. Skorzystali także z pomocy gości podczas warsztatów krawieckich, a wiadomo, że podopieczni WTZ mają smykałkę do rękodzieła.



- Przedszkolaki uczyły się trudnej sztuki przyszywania guzików, ozdabiania filcowych serduszek ściegiem przed igłą, zapoznały się z różnymi rodzajami materiałów. Bardzo dziękujemy dzieciom i kadrze przedszkola za wspólną naukę i zabawę - dodaje Agnieszka Jaksa.

Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.