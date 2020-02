Klinika pluszaków w Pabianicach teraz otwarta dla każdego mieszkańca

Klinika Pluszaków to akcja Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach.

Zaraz po powstaniu kliniki ekipa lekarzy i pielęgniarek odwiedziała jedynie pabianickie przedszkola organizując nietypowe warsztaty krawieckie. Teraz to mieszkańcy sami mogą przyjść do kliniki. Wystarczy znaleźć potrzebującą pomocy maskotkę i wybrać się z dzieckiem do siedziby WTZ przy ul. Jana Pawła II w Pabianicach.

- Do kliniki przyjmujemy zepsute pluszaki z pabianickich domów. Jeśli misio lub piesek nie mają oka lub naderwało się ucho, przynieście go do nas. Nasi profesjonalni lekarze zaopiekują się chorymi. Klinika to również okazja do spotkania z naszymi wspaniałymi Diamentami i łamania barier między osobami z niepełnosprawnością a resztą społeczeństwa - zachęca Agnieszka Jaksa, kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach.

Warsztaty są prowadzone przez podopiecznych WTZ przy wsparciu terapeuty. Powstaje mini sala operacyjna, a uczestnicy w profesjonalnych fartuchach lekarskich i maseczkach asystują przy zabiegach potrzebnych do naprawy maskotki. Dzięki temu dzieci uczą się szacunku do swoich zabawek, ale także do osób z niepełnosprawnościami.