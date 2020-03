Kornawirus Pabianice. Szpital w Pabianicach kontra wojewoda. Spór o oddział zakaźny

Oddział zakaźny w Pabianicach?

W związku z epidemią koronawirusa wojewoda łódzki zwrócił się do szpitali z woj. łódzkiego z zapytaniem, czy w razie potrzeby dadzą radę zorganizować oddział zakaźny. Takie pytanie wpłynęło również do pabianickiego szpitala. Pabianickie Centrum Medyczne zadeklarowało gotowość do stworzenia takiego oddziału na maksymalnie 20 łóżek. Ponieważ wiąże się to z kosztami, miasto zdecydowało się wesprzeć pabianicki szpital.

- W sytuacji podwyższonej konieczności Pabianickie Centrum Medyczne decyzją wojewody będzie musiało zorganizować oddział zakaźny na 20 łóżek. Szpital jest jedyny na terenie powiatu pabianickiego i obejmuje swoim zasięgiem ok. 119 tys. mieszkańców. Pomoc zadeklarowały samorządy, których mieszkańcy korzystają z obsługi PCM oraz lokalne firmy. Wszystkie firmy, które chciałyby wesprzeć PCM mogą kontaktować się z zarządem spółki - poinformowała Aneta Klimek, rzecznik prezydenta Pabianic.