Koronawirus Pabianice. Firma z Pabianic rozda szpitalom przyłbice ochronne

Wsparcie szpitali

To kolejna już akcja firmy Aflofarm z Pabianic mająca wesprzeć szpitale, w tym ten w Pabianicach. Wszystkie szpitale jednoimienne w kraju, które dostosowano do przyjmowania pacjentów z koronawirusem, otrzymają 100 przyłbic ochronnych. Trafią one m.in. do Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Pabianickiego Centrum Medycznego.

- Robimy co w naszej mocy, by wspomóc służby medyczne w walce z koronawirusem. To wyraz naszej troski o bezpieczeństwo tych, którzy ratują nasze życie i zdrowie. Wszyscy stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, dlatego musimy się wzajemnie wspierać - mówi Jacek Furman Prezes Aflofarm Farmacja Polska.

Poprzednia akcja

Poprzednia akcja pabianickiej firmy polegała na wsparciu farmaceutów. Do 6 tys. aptek trafiły przyłbice, żele ochronne, plakaty edukacyjne oraz bombonierki na osłodę. Wcześniej firma zakupiła także respirator dla PCM.