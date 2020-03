Koronawirus Pabianice. Mieszkańcy Pabianic szyją maseczki ochronne

Brakuje maseczek

W całym kraju brakuje maseczek ochronnych dla personelu szpitali. Także dla pracowników szpitala w Pabianicach.

Do Pabianickiego Centrum Medycznego zawiezionych właśnie zostało 100 maseczek, które uszyły pabianiczanki. Oprócz tego 60 maseczek trafiło do spółdzielni socjalnej Zielone Pabianice, która m.in. świadczy usługi opiekuńcze nad osobami starszymi i chorymi. Kolejnych ponad 240 maseczek powędruje do łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki.

- Możliwe, że w międzyczasie doszyte będą kolejne i maseczek powstanie jeszcze więcej - mówi Renata Uznańska - Bartoszek, pabianicki społecznik i była radna miejska, która nadzoruje akcję.

To oni szyją dla medyków

Pabianiczanie bardzo aktywnie postanowili włączyć się w akcję „szyjemy maseczki dla medyków”. Odzew był ogromny.

W akcję zaangażowana jest grupa wolontariuszy Agrafki, pabianiccy harcerze oraz Renata Uznańska – Bartoszek.