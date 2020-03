Koronawirus Pabianice. PCK w Pabianicach zostało zamknięte

Prezes pabianickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża Andrzej Chałupka poinformował o zamknięciu PCK.

Co z wydawaniem odzieży?

Pabianickie PCK nie przyjmuje używanej odzieży. Odzież nie będzie również wydawana. Ubrania można jedynie wrzucać do pojemników PCK.

Wolontariusze zawieszeni

W związku z epidemią koronawirusa pracownicy PCK oraz wolontariusze nie będą prowadzić charytatywnej działalności. Zamknięta zostaje także siedziba PCK przy ul. Moniuszki

Jak składać wnioski?

Pracownicy, którzy chcą złożyć wniosek ZHDK mogą go własnoręcznie podpisać, zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres pckpabianice@interia.pl. Jest także możliwość wysłania na adres: Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Moniuszki 16, 95-200 Pabianice. Ewentualnie można go wrzucić do skrzynki pocztowej przy wejściu do siedziby PCK.

Z PCK należy kontaktować się tylko drogą elektroniczną.