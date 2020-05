Koronawirus Pabianice. Przedszkola podczas wakacji. Jak będzie wyglądać opieka?

Opieka wakacyjna po nowemu

W tym roku od 1 lipca do 31 sierpnia wszystkie miejskie przedszkola w Pabianicach będą czynne. Zwykle poszczególne przedszkola dyżurowały na zmianę co 2 tygodnie, a uczęszczały do nich dzieci z różnych placówek.

- Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa, aby nie mieszać między sobą dzieci z różnych placówek i maksymalnie ograniczyć możliwość przenoszenia wirusa. To również ułatwienie dla rodziców, ponieważ część wykorzystała już dni opieki lub wybrała urlop wypoczynkowy, by zająć się dziećmi kiedy placówki były nieczynne - tłumaczy Aneta Klimek, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Pabianicach.

Zapisy

Zapisy ruszają 1 czerwca i zakończą się 5 czerwca. Można zapisywać się osobiście lub przez internet.

Pierwszeństwo mają dzieci osób, które pracuję w służbie zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach, które związane są z walką z koronawirusem.