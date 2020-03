Koronawirus w Pabianicach? Raport. Pabianiczanin czeka na diagnozę, zamknięte instytucje i szkoły 11.03.2020

Zabrany został do szpitala w Łodzi, aby sprawdzić, czy na pewno jest zarażony koronawirusem.

W sobotę odwiedził go znajomy z Niemiec. Dziś mężczyzna miał duszności oraz gorączkę.

Adam Marczak, dyrektor ds. administracyjno - technicznych pabianickiego szpitala, potwierdził, że 10 marca wieczorem 67-letni mężczyzna zgłosił się do Pabianickiego Centrum Medycznego z podejrzeniem koronawirusa.

Do piątku 13 marca czynne będą:

Centrum Seniora Miejski Ośrodek Kultury (w tym Uniwersytet Trzeciego Wieku) Muzeum Miasta Pabianic Miejska Biblioteka Publiczna - wypożyczalnia czynna 11 marca do godz. 19, zaś filia dla dzieci i w szpitalu do godz. 17 hala koszykówki hala tenisowa wszystkie obiekty sportowe

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

Bez zmian pracują komisje rekrutacyjne w naborze do przedszkoli i szkół podstawowych – wyniki będą wywieszone w placówkach.

Żłobek

Od 16 marca zamknięty będzie Żłobek Miejski w dwóch lokalizacjach.

Koronawirus Pabianice - Powiatowy Urząd Pracy apeluje

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach apeluje do petentów, aby ograniczyć wizyty w urzędzie.



"12 marca aż do odwołania wprowadzamy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pabianicach system telefonicznego kontaktu z doradcami klienta. Osoby bezrobotne, które mają wyznaczone wizyty nie muszą stawiać się w urzędzie osobiście, ale jednocześnie wyznaczony termin nie zwalnia ich tego dnia do kontaktu telefonicznego z doradcą klienta".

Numery telefonów do doradców klienta w PUP Pabianice:

Stanowisko 1 - 42 22 54 269

Stanowisko 2 - 42 22 54 270

Stanowisko 3 - 42 22 54 271

Stanowisko 4 - 42 22 54 272

Stanowisko 5 - 42 22 54 274

Stanowisko 6 - 42 22 54 273

Stanowisko 7 - 42 22 54 203

Stanowisko 9 - 42 22 54 204

Filia w Konstantynowie Łódzkim: 42 211 19 16