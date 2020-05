Krzesło ważniejsze niż bluzka. Tłumy w sklepach z dodatkami do mieszkania

Otwarcie galerii od 4 maja

Wraz z otwarciem centrów handlowych, ruszyła także Ikea w Łodzi. Okazuje się, że właśnie tutaj pojawiły się największe tłumy.

Na zakupy wybrali się tu również mieszkańcy Pabianic, ale niektórych odstraszył tu duży ruch.

- Weszłam do sklepu, a tam człowiek przy człowieku. Natychmiast wyszłam, bo to co miałam kupić, nie było mi niezbędne do życia - mówi pani Monika.

Wejście do sklepu jest tylko jedno. Wydzielone taśmami, jak na lotniskach. Pilnuje go ochrona, ale nie każdy dba o bezpieczeństwo swoje i innych. Na zakupy wybrali się rodzice z dzieckiem w wózku. Żadne nie miało rękawiczek, a tata postanowił wejść bez maseczki. Uczynił to dopiero na prośbę ochrony. Próbowali ominąć także etap dezynfekowania rąk, o czym również został upomniany.