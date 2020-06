Młode bociany z gniazda w Łasku rosną jak na drożdżach

- Para bocianów zwykle doczekuje się od 3 do 5 jaj. Znoszone są w odstępach dwóch dni od momentu pojawienia się pierwszego jajka. Później ma to znaczenie przy wykluwaniu młodych, które zwykle również pojawiają się na świecie w podobnych odstępach czasu. Dzień czy dwa w ich rozwoju ma kluczowe znaczenie. Młode konkurują ze sobą i wygrywają te najsilniejsze, czyli zwykle te które wykuły się najwcześniej. Najczęściej przeżywają dwa lub trzy młode bociany - mówi Michał Janiszewski z Urzędu Miejskiego w Łasku.

Bociany spędzają dnie na zdobywaniu pożywienia dla młodych, które rosną jak na drożdżach. Wkrótce trzeba będzie wybrać im imiona, co robią internauci podczas głosowania.

Kiedy przyfrunęły?

W tym roku pierwszy raz bocian przyleciał do gniazda 4 kwietnia. Nie wiadomo, czy był to Wojtek, bo długo w tu nie zagościł. Na chwilę dołączyła do niego bocianica, ale para zniknęła. Dopiero w święta Magda z Wojtkiem na stałe zamieszkali w gnieździe.

Nietypowi lokatorzy odwiedzali w tym roku bocianie gniazdo. Pod nieobecność boćków z okolicznych stawów przyleciała tu... kaczka. Pojawił się nawet wróbel. Gdy tylko Wojtek na chwilę wracał "do domu", przeganiał intruzów.