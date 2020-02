Na ulicę Kilińskiego wróciło wahadło - będą kolejne utrudnienia

Kierowcy muszą borykać się w Pabianicach z licznymi utrudnieniami. Znów zamknięto przejazd kolejowy przez ul. Wspólną, przez co korkuje się w okolicy przejazdu kolejowego przez ul. Torową. Potrwa to ok. 14 dni.

Z kolei w związku z przebudową drogi wojewódzkiej numer 485 na ul. Kilińskiego pomiędzy rzeką Pabianką a ul. Grobelną znów trzeba postać na światłach, gdyż wrócił tam ruch wahadłowy. Od rana sznur samochodów stał już na ul. Grota Roweckiego i na skręcie w ul. Kilińskiego. Kolejne wahadło jest na ul. Jutrzkowickiej przy ul. Świetlickiego, gdzie również przebudowywana jest DW numer 485.

To nie koniec utrudnień, bowiem Zarząd Dróg Wojewódzkich zapowiada kolejne zmiany organizacji ruchu.

- W związku z budową ronda za około 1,5 tygodnia planowane jest zamknięcie wlotu ulicy Świetlickiego w ul. Jutrzkowicką, a objazd poprowadzony będzie przez ul. Nawrockiego - mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich.