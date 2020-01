Rusza objazdowa zbiórka choinek

21 i 23 stycznia oraz 3 i 4 lutego Eko Region będzie jeździł po Pabianicach i zbierał naturalne choinki. Mieszkańcy zainteresowani oddaniem drzewek muszą zgłosić się odpowiednio do 17 oraz do 30 stycznia. Wystarczy zadzwonić do Wydziału Ochrony Środowiska, pod jeden z numerów: 42 225-46-28, 42 225-46-29.



Podczas akcji zbierane będą jedynie naturalne choinki. Muszą być pozbawione ozdób i nie mogą być posadzone w donicach.

Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej powinni wystawić choinki przed posesję, zaś zabudowy wielorodzinnej - przy pergolach lub miejscach odbioru śmieci. Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, aby choinkę wyrzucić do bioodpadów - takie drzewka nie będą zabierane.

Zbiórka choinek to bezpłatna akcja, podczas której nie będzie można pozbyć się żadnych innych śmieci. Mieszkańcy Pabianic, do których pracownikom Eko-Regionu będzie ciężko dojechać, proszeni są o pozostawienie choinek w okolicy najbliższego skrzyżowania, do którego jest dojazd.



Akcja przeznaczona jest tylko dla mieszkańców Pabianic.

