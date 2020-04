Pabianice Koronawirus. 60 bochenków chleba (i nie tylko) dla Jadłodzielni Społecznej

Dla Pabianic od Dobronia

Prowadzący w Pabianicach Jadłodzielnię Społeczną są wdzięczni sklepowi "Czwórka" z Dobronia, który wykazuje się niezwykłą hojnością. Dzięki temu lodówka dla potrzebujących jest pełna.

- Wielkie podziękowania za oddanie i serce, które sklep ofiarowuje ludziom potrzebującym w aktualnym ciężkim stanie epidemii.

Większość żywności ma krótki termin ważności, ale dużo rzeczy sklep oddaje nadprogramowo- z myślą o najbardziej potrzebujących w tej ciężkiej sytuacji. W weekend otrzymaliśmy np. 60 bochenków świeżego chleba - mówi Virginie Jażdżewska.

Jak działa jadłodzielnia?

Lodówka jadłodzielni stoi przy ul. Moniuszki 19. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 12 - 14.

Co można przynieść do jadłodzielni? To konserwy, pieczywo, słoiki, owoce, warzywa, produkty suche, słodycze, nabiał, wyroby własne, np. zupa czy ciasto, z datą przygotowania, produkty, które przekroczyły datę minimalnej trwałości "najlepiej spożyć do", ale nie przekroczyły terminu przydatności do spożycia "najlepiej spożyć przed".

Nie należy przynosić: surowego mięsa, produktów niepasteryzowanych, potraw zawierających surowe jaja, produktów napoczętych, produktów, które przekroczyły termin przydatności do spożycia "najlepiej spożyć przed", produktów, które mają oznaki popsucia, produktów, które miały kontakt z odpadami, alkoholu.