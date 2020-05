Pabianice Koronawirus. Jak restauracje w Pabianicach przygotowały się do otwarcia ZDJĘCIA

- Oczywiście mamy zachowany dystans, jeśli chodzi o ustawienie stolików oraz do dyspozycji gości wystawiony jest płyn dezynfekujący przy wejściu i w toalecie. Przygotowaliśmy także informację (przy wejściu i przy barze) o maksymalnej liczbie gości, którzy mogą jednocześnie przebywać w naszym lokalu oraz rekomendacje odnośnie dystansu społecznego - mówi Patrycja Majdańska, właściciel.

Od 18 maja w związku z kolejnym etapem odmrażania gospodarki otwarte zostały restauracje i kawiarnie. Sprawdziliśmy jak to wygląda w Pabianicach. Niektórzy już otworzyli swoje lokale, inni potrzebowali kilku dni na odpowiednie przygotowanie wnętrz.

- Wszystko podajemy na życzenie lub słodzimy i mieszamy sami. Stoliki dezynfekujemy po każdym gościu, a obsługa dezynfekuje ręce i przedramiona po każdej czynności - dodaje właścicielka.

Przyznaje, że na razie gości jest mniej niż wcześniej. Większość decyduje się jednak, aby brać zamówienia na wynos.

Pabianicka Przędzalnia otwarta będzie tylko w ten weekend, a na stałe dopiero od 29 maja. Pierwsi goście już rezerwują miejsca. Tu również przestrzegany jest reżim sanitarny, obsługa nosi przyłbice.

Otwarty został również lokal z kultową pizzą, czyli Zielona Górka. Właściciele zdecydowali się na otwarcie dopiero 20 maja. Pomiędzy stolikami zachowano odległość 2 metrów, a część stołów w ogóle wykluczono z użytkowania.

- Dezynfekujemy stoliki po każdym odwiedzającym, chociaż zawsze to robiliśmy takim samym środkiem odkażającym, więc nic się nie zmieniło. Obsługa nosi przyłbice. Ręce myjemy za każdym razem, to też się nie zmieniło. Myślę, że najważniejsi są ludzie, bo my za bardzo nie mamy prawa nikomu rozkazywać, a prawo obowiązuje wszystkich. Na wejściu mamy punkt odkażania rąk - wylicza Jędrzej Lewandowski, właściciel.