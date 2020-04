Pabianice Koronawirus. Kino Tomi będzie otwarte. Jak to możliwe?

Kino otwarte

Pabianickie kino Tomi również dotknęła epidemia koronawirusa. Kino jest oczywiście zamknięte, ale 10 kwietnia (piątek) pierwszy raz od dłuższego czasu zostanie otwarte. Będzie czynne w godzinach 10 - 18. Jak to możliwe?

Nie będzie filmów

Co prawda filmów w kinie Tomi nie obejrzymy, ale każdy będzie mógł przyłączyć się do pomocy osobom potrzebującym.

- We współpracy z Panem Jackiem Chmielewskim otwieramy kino. Każdy, który chciałby pomóc osobom potrzebującym z naszego miasta i dorzucić "cegiełkę" do przygotowywanych dla nich paczek żywnościowych, może to zrobić przynosząc produkty spożywcze właśnie do Kina TOMI - zachęca Ireneusz Jażdżewski z Teen Challenge.

Będą nagrody

Każdy, kto zechce wesprzeć potrzebujących, otrzyma w nagrodę pyszny popcorn.

- Na naszą stronę Teen Challenge Pabianice pisze bardzo dużo ludzi z prośbą o pomoc, zbliżają się święta, a ludzie nie mają dosłownie co jeść. Odbiorcami tej pomocy są przeważnie samotne matki, ale też rodziny wielodzietne czy seniorzy. Chcemy podarować im jedzenie - dodaje Ireneusz Jażdżewski.