Pabianice Koronawirus. Kino Tomi znów będzie otwarte. Jak to możliwe?

Kino znów otwarte

To już drugi raz, kiedy pabianickie kino Tomi zostanie otwarte. I nie będzie można obejrzeć filmów, ale pomóc potrzebującym.

W piątek 24 kwietnia w godz. 10 - 18 będzie można przyjść do kina i zostawić artykuły spożywcze. Wolontariusze z Teen Challenge Pabianice zrobią paczki i rozwiozą je potrzebującym.

Będzie nagroda

Każdy darczyńca w ramach podziękowania otrzyma duży popcorn.

- Wszyscy, którzy chcą pomóc potrzebującym z naszego miasta i dorzucić "cegiełkę" do przygotowywanych dla nich paczek żywnościowych, mogą to zrobić przynosząc produkty spożywcze właśnie do Kina TOMI - zachęca Ireneusz Jażdżewski z Teen Challenge.