Pabianickie galerie otwarte. Niedziela jest niehandlowa

Mieszkańcy Pabianic chętnie korzystają z otwarcia dwóch pabianickich galerii handlowych.

Wiele osób jest jednak niezadowolonych z tego, że nie wszystkie sklepy np. w centrum handlowym przy ul. Grobelnej zostały otwarte. Niektóre sieciówki w czasach epidemii nie zdecydowały się na otwarcie. Dlatego zdarza się, że pabianiczanie do konkretnych sklepów potrafią wybrać się nawet do sąsiedniego Łasku czy do Portu Łódź.

Jakie zakupy są aż tak pilne, aby ryzykować zdrowie? Osoby, które zakupiły odzież przez internet chcą w sklepach stacjonarnych bezpłatnie zwrócić zakupiony towar. Za odesłanie ich musieliby bowiem zapłacić.

- Mam trochę nietrafionych rzeczy do zwrócenia. Jakie sklepy są w otwarte w Porcie Łódź? - pyta pabianiczanka na jednej z grup.

- Czy w Tkalni w Pabianicach otwarte jest Reserved? - pyta inna.

Pamiętajmy, że w sklepach obowiązuje limit klientów i ścisły reżim sanitarny. Należy zakładać rękawiczki jednorazowe i chodzić w maseczkach.