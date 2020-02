Pabianiczanie przyzwyczajają się do Parku Wolności bez trybun

W ubiegłym roku w Parku Wolności wyburzono trybuny amfiteatru. Docelowo do rozbiórki jest również stara scena, dojścia do amfiteatru, otaczający go murek. Cały teren ma zostać wyrównany i posiana zostanie na nim trawa. Kolejne kroki to podciągnięcie sieci miejskich - wody, prądu i kanalizacji. Potem ma rozpocząć się budowa nowego obiektu. Jak będzie wyglądać? Ze wstępnych założeń wynika, że 826 siedzisk trybun umieszczonych zostanie na betonowych podestach. Będzie także scena podobna do tej, która dotąd tu była. Teren wyłożony zostanie kostką, powstać mają również nowe alejki prowadzące do amfiteatru. Nie będą tu już organizowane takie imprezy jak m.in. Dni Pabianic, ale wydarzenia na mniejszą skalę.

To nie jedyne zmiany, jakie wprowadzono w ostatnich latach na „Strzelnicy”.

- wyburzono starą restaurację Parkową, która od dawna stała nieużywana i popadała w ruinę, a w jej miejscu zbudowano plac zabaw, którego urządzenia przypominają kształtem dinozaury