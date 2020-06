Po długiej przerwie Warsztat Terapii Zajęciowej znów czynny ZDJĘCIA

Wróciły zajęcia w siedzibie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach. Od wybuchu epidemii podopieczni odbywali terapie zdalnie i bardzo tęsknili.

- Baaardzo tęskniłam. Cudownie jest znów zobaczyć piękne Diamenty, teraz z jeszcze większą motywacją bierzemy się do szlifowania - mówi Agnieszka Jaksa, szefowa Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Podopieczni wyznali, dlaczego cieszy się z powrotu do zajęć:

- Ciesze się, że można już pracować i mieć kontakt z uczestnikami - Janusz.

- Bardzo się cieszę, że wróciłam, bo bardzo się stęskniłam za terapeutami i za kolegami i koleżankami - Ania.

- Bardzo dobrze, że już jestem bo można się nauczyć czegoś nowego i poznać nowe rzeczy - Kasia.

- Najbardziej tęskniłam za tym, że mogłam się czegoś nauczyć w pracowni. Tęskniłam za wszystkimi - Andżela.

- Bardzo się cieszę, że wróciłam, bo bardzo lubię pracować, tęskniłam do tego wszystkiego. Bardzo chce nowych rzeczy się nauczyć, robię to, co lubię i miła atmosfera tu jest. Bo to jest nasz drugi dom - Agnieszka.