Pogoda na dzisiaj dla Pabianic. Sprawdź, jaka będzie pogoda w środę, 10.06

Sprawdź pogodę na dzisiaj dla Pabianic, a nie będziesz musiał wracać się do domu i przebierać. Sprawdziliśmy, jaka jest aktualna prognoza pogody dla Pabianic na dzisiaj. Okazuje się, że możemy spodziewać się maksymalnej temperatury rzędu 21°C oraz wiatru o prędkości do 10 km/h. Co jeszcze czeka nas dzisiaj ze strony nieba? Przekonaj się, co odkryli meteorolodzy.

Pogoda na dzisiaj (środa, 10.06) w Pabianicach W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 21°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 15°C. Opady deszczu pojawią się dzisiaj na 10 %. Dzisiaj nie będzie padać. Polecamy na każdą pogodę Twemu mężowi pozostaw rozrywkę. 16 porad małżeńskich z 1887 Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na dzisiaj, w Pabianicach może wiać z prędkością 10 km/h. Tego wynikiem będzie odczuwalna temperatura, która wyniesie 14°C. Kierunek wiatru będzie północny. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na dzisiaj w Pabianicach:

pochmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 14 do 16 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Pabianic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 10.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 15°C.

Wiatr: 10 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.2 Polecamy na każdą pogodę Najgroźniejsi mordercy wśród zwierząt. Mogą zabić człowieka! Wybory 2020. Jakie kompetencje ma prezydent? Wideo