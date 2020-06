Pogoda w Pabianicach dzisiaj. Poznaj prognozę pogody na niedzielę, 07.06 dla Pabianic

Sprawdź pogodę na dzisiaj dla Pabianic, a nie będziesz musiał wracać się do domu i przebierać. Sprawdziliśmy, jaka jest aktualna prognoza pogody dla Pabianic na dzisiaj. Okazuje się, że możemy spodziewać się maksymalnej temperatury rzędu 24°C oraz wiatru o prędkości do 8 km/h. Co jeszcze czeka nas dzisiaj ze strony nieba? Przekonaj się, co odkryli meteorolodzy.

Pogoda na dzisiaj (niedziela, 07.06) w Pabianicach W najcieplejszym momencie dnia będzie dzisiaj 24°C w cieniu. Z kolei dzisiaj w nocy przewidywana temperatura to 14°C. Prawdopodobieństwo, że pojawią się dzisiaj opady deszczu, wynosi 90 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 7.0 mm deszczu. Bardzo prawdopodobne są burze. Według meteorologów, dzisiaj w Pabianicach może wiać z prędkością do 8 km/h. W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 16°C. Kierunek wiatru będzie południowo-zachodni. Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na dziś wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na dzisiaj w Pabianicach:

burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na dzisiaj dla Pabianic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 07.06.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 90%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 60%.

