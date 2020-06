Pogoda w Pabianicach we wtorek. Sprawdź prognozę pogody na jutro, 09.06

Pogoda jutro w Pabianicach według meteorologów. Czego mamy się spodziewać? Jaka będzie temperatura? Jak oceniają meteorolodzy, spodziewana temperatura jutro (09.06) w Pabianicach w najcieplejszym momencie dnia w cieniu to ok. 21°C. Z kolei prognozowana maksymalna prędkość wiatru ma wynieść ok. 13 km/h. Sprawdź, jaka będzie we wtorek pogoda w Pabianicach i bądź gotowy na kaprysy pogody.

Pogoda na jutro (wtorek, 09.06) dla Pabianic Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 21°C. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu 13°C. Jutro prawdopodobieństwo wystąpienia opadów deszczu wynosi 10 %. Jutro nie będzie padać. Synoptycy podają, że zgodnie z prognozą pogody na wtorek, 09.06, jutro w Pabianicach może wiać z prędkością 13 km/h.W związku z tym odczuwalna temperatura będzie wynosić 12°C. Kierunek wiatru będzie południowy. Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda w Pabianicach we wtorek:

pochmurnie. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na jutro dla Pabianic Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 09.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów deszczu: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 4.2