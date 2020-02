Powstała pierwsza w Pabianicach jadłodzielnia społeczna ZDJĘCIA

W siedzibie Chrześcijańskiej Misji Społecznej Teen Challenge przy ul. Moniuszki 19 w Pabianicach działa jadłodzielnia społeczna. To miejsce, gdzie do lodówki można włożyć żywność, z której skorzystają osoby potrzebujące.

Inicjatorem była pabianicka lewica - jej członkowie ufundowali lodówkę.

- Uruchomienie jadłodzielni było marzeniem mojej żony. Możliwości członków lewicy z połączeniem naszych chęci i udało się - mówi Ireneusz Jażdżewski, prezes stowarzyszenia Teen Challenge.

Jadłodzielnia działa od pon. do pt. w godz. 12 - 14, a we wtorki dodatkowo w godz. 18 -20, w soboty w godz. 19 - 24.

- Staramy się jednak, aby lodówka stanęła we wnęce na zewnątrz naszej siedziby tak, aby była dostępna 24 godziny na dobę. Osoby, które przyjdą skorzystać z przyniesionej żywności nie muszą nic mówić. Wystarczy otworzyć lodówkę i wziąć. Apelujemy do hoteli, piekarni, restauracji, aby nie wyrzuciali żywności tylko przynosili do nas. Większe ilości możemy od nich odebrać - podkreśla Ireneusz Jażdżewski.