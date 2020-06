Prasówka Pabianice 19.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pabianicach nie minęło Cię nic ważnego

Za nami 2. tura wyborów prezydenckich 2020 w Pabianicach. Sprawdź wyniki głosowania w Twojej miejscowości. Czy rozkład głosów w Pabianicach jest zbliżony do wyników ogólnopolskich? Na którego kandydata najchętniej głosowali Twoi sąsiedzi?Nasze zestawienie pozwoli ci również porównać frekwencję wyborczą w całym kraju i w Pabianicach podczas 2. tury wyborów prezydenckich 2020.

Czterdzieści metrów średnicy zewnętrznej ma rondo na ul. Lutomierskiej w Konstantynowie Łódzkim, którego budowa właśnie się zakończyła w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 710. Nowa infrastruktura ma ułatwić mieszkańcom okolicznych miejscowości (m.in. Bechcice, Rszew i Żabiczki) bezpieczne włączanie się do ruchu. Dotychczas nie było to bezpieczne z powodu dużego natężenia ruchu na DW 710 oraz słabej widoczności na skrzyżowaniu z torami tramwajowymi (wzdłuż ul. Lutomierskiej biegną bowiem szyny zawieszonego obecnie tramwaju z Łodzi do Lutomierska).