Prasówka Pabianice 21.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pabianicach nie minęło Cię nic ważnego

Tradycje nocy świętojańskiej przeżywają renesans popularności. Do tych najważniejszych należą: palenie ognisk, plecenie wianków i puszczanie ich na wodzie. Zwyczaje te mają swój początek w dawnym słowiańskim święcie określanym jako noc Kupały. To czas radości i wielu zabaw. Poznaj najważniejsze obrzędy.

