Prasówka Pabianice 6.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Pabianicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Pabianice 6.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Handel praktycznie już na dobre został odmrożony, a sklepy znowu zapełniły się klientami. Wprawdzie miło robić zakupy w małych osiedlowych sklepikach, ale na duży shopping większość z nas wybiera się do tych wielkopowierzchniowych. Zobaczcie, gdzie mieszkańcy regionu robią zakupy - oto Największe galerie i centra handlowe w województwie łódzkim - w naszej GALERII FOTO.

W województwie łódzkim od stycznia do marca doszło do 563 wypadków drogowych. To znacznie niej niż rok wcześniej, gdy było ich 675. Na drogach w trzy miesiące zginęło jednak 37 osób. Policja przypomina o ostrożności na drogach przez fotoprzestrogę.