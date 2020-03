Prezydent Pabianic zwołał spotkanie w związku z podejrzeniem koronawirusa

Koronawirus - narada w mieście

11 marca rano prezydent Pabianic Grzegorz Mackiewicz spotkał się z przedstawicielami powiatu, zarządzania kryzysowego, oświaty i służby zdrowia.

Ma to związek z 67-letnim pacjentem, który 10 marca wieczorem zgłosił się do szpitala w Pabianicach. Miał objawy zarażenia koronawirusem - wysoką gorączkę i kaszel. Kilka dni wcześniej odwiedził go znajomy z Niemiec.

- Został przewieziony do na badania w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Wyniki badania będą znane w ciągu dwóch dni. Zgodnie z zaleceniem dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pabianicach rokowania badań epidemiologicznych przesądzą o dalszych decyzjach - informuje Aneta Klimek, rzecznik prezydenta.

Odwołają lekcje?

Na razie w Pabianicach zgodnie z zaleceniem kuratorium oświaty, szkoły i przedszkola odwołały wszystkie zajęcia odbywające się poza placówkami.

- Decyzje o zamknięciu placówek oświatowych i innych instytucji zostaną podjęte w zależności od wyniku badania epidemiologicznego. Wszystkie działania są zgodne z wytycznymi służb sanitarnych i Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - dodaje Aneta Klimek.