Przegląd prasy 9.06.2020 Pabianice, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Pabianic

Prasówka Pabianice 9.06: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Kandydat PO na prezydenta RP odwiedził Pabianice

Kandydat PO na prezydenta RP odwiedził Pabianice

Matura 2020 MATEMATYKA ARKUSZE ODPOWIEDZI, CKE, zadania. Co będzie na maturze podstawowej z matematyki? 9.06.20

We wtorek, 9 czerwca, maturzyści przystąpili do egzaminu dojrzałości z królowej nauk MATEMATYKI. Wtorkowy egzamin dotyczy części podstawowej. Co było na matmie? Arkusze pojawią się w tym artykule, zaraz po tym, jak udostępni je CKE. Tymczasem możecie sprawdzić, co było na matmie w ubiegłym roku...