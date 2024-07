Przegląd prasy z Pabianic. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 10.07.2024

Jeśli tak jak i my, niecierpliwie oczekujecie kolejnego festiwalu kwiatowego, to już dziś zaznaczcie w kalendarzu datę 13-14 lipca, bowiem widzimy się wówczas na Święcie Róży! Tradycyjnie, zorganizowane dla uczestników są warsztaty oraz spacer z ekspertem. Na sobotę 13 lipca zaplanowano także otwarcie Angielskiego Ogrodu Różanego, który powstawał niemal na Waszych oczach. Przed nami świetny weekend – mamy nadzieję, że spędzimy go razem z Wami!