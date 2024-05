Przegląd prasy z tygodnia 19.05.2024. Co działo się w Pabianicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Pabianice, 19.05.2024. 12.05 - 18.05.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Konsultacje, drobne zabiegi, ale też poważne operacje - tym na co dzień zajmują się chirurdzy. Z pomocy chirurgów równie często co dorośli, korzystają też dzieci. Warto znaleźć takiego specjalistę, którego będziemy darzyć zaufaniem, w końcu to od ich umiejętności często zależy nasze zdrowie, a nawet życie. Zobacz listę najlepiej ocenianych chirurgów w województwie łódzkim w serwisie Znanylekarz.pl.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści.