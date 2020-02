Przekazanie nowego samochodu dla Warsztatu Terapii Zajęciowej ZDJĘCIA

Mercedes kosztował 224 tys i został sfinansowany ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, zaś 56 tys. zł wkładu własnego pochodzi od powiatu pabianickiego. Wóz został poświęcony. Z okazji uroczystego przekazania samochodu przygotowano tort, oczywiście z mercedesem.

- Na jego szybach widnieje napis „UWAGA! W tym samochodzie przewożoną są Diamenty”. To dodatkowy element promocji osób z niepełnosprawnością jako osób pełnych wartości i piękna - mówi Agnieszka Jaksa, kierownik WTZ.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej jest 40 uczestników. To osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. Niektórzy nie mogą samodzielnie dotrzeć na zajęcia, więc są dowożeni.

Uczestnicy WTZ korzystali dotąd z renault mastera z 2005 r. Auto mogło przewieźć 15 osób, a wózek inwalidzki musieli wnosić do środka terapeuci. Samochód często się psuł, na czym najbardziej cierpieli podopieczni. Powodowało to przerwy w przewozach, które zmuszały ich do pozostania w domach i pozbawiały ich możliwości korzystania z rehabilitacji.