Przy ul. Kopernika powstaje droga rowerowa. Widać już zarys nowej ścieżki ZDJĘCIA

10 sierpnia rozpoczęła się budowa drogi rowerowej przy ul. Kopernika w Pabianicach. Do remontu jest odcinek 450 metrów drogi od ul. Brackiej do ul. Piotra Skargi. Widać już zarys nowej ścieżki, która pokryta zostanie asfaltem. Trwa już również układanie płyt chodnikowych.

Miejscami pojawiły się zawężenia jezdni, przez co ulicę lepiej omijać. Dotąd ul. Kopernika ciężko było przejechać nawet autem - ze względu na parkujące przy jezdni samochody dwa pojazdy muszą bardzo uważać, aby się minąć. Najtrudniej było tędy przejechać właśnie rowerem, ale szeroki chodnik pozwolił na wybudowanie ścieżki i zachowanie nadal szerokiego trotuaru dla pieszych.

Budowa drogi rowerowej to część większej inwestycji polegającej na powstaniu w Pabianicach aż 13 km dróg rowerowych.

Rowerzyści doczekają się ścieżek przy następujących ulicach: Łaskiej, Wiejskiej od ul. Miodowej do ul. Skrajnej, Skośnej oraz wzdłuż projektowanej ul. Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od ul. Wiejskiej do ul. Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową, Partyzanckiej od ul. Sikorskiego do ul. Widzewskiej, Bugaj i Kopernika od ul. Grota Roweckiego do ul. Piotra Skargi, 20 Stycznia od ul. Grota Roweckiego do ul. Rydzyńskiej, Wiejskiej od ul. Jana Pawła II do ul. Łaskiej, Jana Pawła II od ul. Wiejskiej do ul. Świętokrzyskiej, Targowej od ul. Jana Pawła II do ul. Orlej, Śniadeckiego, Szarych Szeregów, Moniuszki od ul. Wiejskiej do ul. Śniadeckiego.