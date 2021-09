Rowerem do 44 km od Pabianic. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pabianic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Pabianic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 25 września w Pabianicach ma być 14°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 50%. W niedzielę 26 września w Pabianicach ma być 18°C. Nie będzie padać.

Stopień trudności: 1

Dystans: 28,03 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 44 m

Suma podjazdów: 105 m

Suma zjazdów: 103 m

Trasę rowerową mieszkańcom Pabianic poleca Promocja_wieruszow

Atrakcje na szlaku:

Wieruszów- układ przestrzenny miasta (rozległy 4-boczny Rynek z ulicami wybiegającymi z narożników, wokół częściowo zachowano przebieg średniowiecznych ulic, park a w nim pomnik św. Floriana),dawna Mykwa (rytualna łaźnia żydowska), Zespół Klasztoru Ojców Paulinów z 1676 r, cmentarz parafialny (grób Powstańca Styczniowego Wojciecha Hoffmana 1847-1924, płyta nagrobna żołnierz Wojsk Polskich Mateusza Zielonko, dwie kaplice cmentarne: katolicka

i ewangelicka z końca XIX w), kościół Matki Boskiej Częstochowskiej z końca XX w.

Nawiguj