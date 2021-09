Rowerem do 44 km od Pabianic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 11 - 12 września?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Pabianic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 44 km od Pabianic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 września w Pabianicach ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 12 września w Pabianicach ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 80%, możliwe są także burze.

🚲 Trasa rowerowa: Do Osuchowa

Stopień trudności: 2

Dystans: 78,74 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 79 m

Suma podjazdów: 341 m

Suma zjazdów: 316 m

Rowerzystom z Pabianic trasę poleca Nasiol23

Trasa do Osuchowa prowadzi czerwonym szlakiem, wizyta w rezerwacie Grądy Osuchowskie, powrót drogami lokalnymi przez rezerwat Modrzewina, niestety trasa została skrócona przez kontuzję kolana. Chętnych na wspólne wyjazdy proszę o kontakt [email protected]

Nawiguj