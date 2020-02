Rowerzyści z Pabianic chcieli likwidacji niebezpiecznej drogi rowerowej - i udało się ZDJĘCIA

- Jazda nią była bardziej niebezpieczna niż jezdnią. Często służyła do parkowania aut, a przy jej końcu przebiegała przez przystanek autobusowy, więc wysiadający pasażerowie mogli wpadać wprost pod nadjeżdżające jednoślady. Ulokowanie jej w bezpośredniej bliskości bram wyjazdowych z posesji też nie było bezpiecznym rozwiązaniem. Jakość nawierzchni również pozostawiała wiele do życzenia - dodaje Robert Manios.

Okazuje się bowiem, że droga ta najczęściej była wykorzystywana jako chodnik. Dodatkowo poprzecinana była wjazdami do posesji. Był też problem z przystankiem autobusowym stojącym tuż przy niej...

Droga rowerowa wzdłuż ulicy Konstantynowskiej była pierwszą drogą rowerową w Pabianicach. Znajdowała się na odcinku ok. kilkuset metrów pomiędzy ulicami Konstantynowską a Widzewską, po prawej stronie. Wyłożona była czerwoną kostką. I już jej nie ma - zabiegali o to członkowie Rowerowych Pabianic.

Ul. Kontantynowska to droga powiatowa, więc to do powiatu pabianickiego musieli zwrócić się rowerzyści z prośbą o likwidację ścieżki. Zarządca drogi zgodził się z argumentami rowerzystów - znaki usunięto i droga rowerowa zniknęła.Teraz rowerzyści, zgodnie z przepisami, na tym odcinku muszą poruszać się jezdnią.

- Jest to też dowód na to, że środowiska rowerowe nie dążą do budowy infrastruktury byle jakiej i byle gdzie, a nawet starają się poprawiać lub likwidować te, które stwarzają zagrożenie lub nie spełniają prawnych wymogów - puentuje Robert Manios.