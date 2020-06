Rusza remont torowiska w Pabianicach. Co będzie się działo?

15 czerwca - to początek

W poniedziałek 15 czerwca wykonawca modernizacji linii tramwajowej numer 41 w Pabianicach i Ksawerowie przejmuje plac budowy. Będzie mieć 14 dni na rozpoczęcie prac. Co zatem będzie działo się w pierwszych dniach przejęcia terenu budowy?

Na odcinku ul. Łaskiej od pętli przy ul. Wiejskiej do skrzyżowania ulic Łaska/Zamkowa/Partyzancka/Wspólna prowadzone będą prace przygotowawcze, czyli m.in. ustawienie znaków pod nową organizację ruchu (na razie będą zakryte), prace geodezyjne, zabezpieczenia zieleni.

Potem w planach jest zamykanie ulic poprzecznych, ale nie ma jeszcze konkretnej daty. Zamykana ma być co druga.

Co dalej?

Kolejnym remontowanym odcinkiem będzie fragment ul. Warszawskiej od pętli Duży Skręt do ul. Widzewskiej (granica z Ksawerowem).

W trzecim etapie (na przełomie sierpnia i września) remontowane będą: ul. Zamkowa od skrzyżowania z ul. Łaską do ul. Piłsudskiego, ul. Zamkowa, Warszawska i Stary Rynek od ul. Piłsudskiego do ul. Poprzecznej oraz ul. Warszawska od ul. Poprzecznej do skrzyżowania z ulicami Sikorskiego i Nawrockiego.