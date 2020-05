Spacer po parku im. Słowackiego w Pabianicach ZDJĘCIA

Park im. Słowackiego w Pabianicach to jedno z najładniejszych miejsc w mieście.

Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda wiosną. Jest zielono i pięknie.

Historia parku

Park im. Juliusza Słowackiego w Pabianicach powstał w pierwszej dekadzie XX wieku. Jego kompozycja to styl ogrodów publicznych z końca XIX wieku. W latach trzydziestych XX wieku powiększono go na wzór modernistycznych ogrodów miejskich. W latach siedemdziesiątych XX wieku został przekształcony i w tej formie funkcjonuje do dziś.

Obok stoi dwór kapituły krakowskiej, czyli pabianicki "zamek", a po przeciwnej stronie ulicy kościół św. Mateusza.

W 2011 roku ruszyła rewitalizacja parku, która zakończyła się w 2015 r.

