Święto Róży w Afloparku. Spacer, warsztaty i otwarcie Angielskiego Ogrodu Różanego Natalia Jóźwiak

Święto Róży w Afloparku startuje już w sobotę! Wśród przygotowanych przez organizatorów atrakcji znajdziecie między innymi wyjątkowe warsztaty, koncert zespołu San Luis Tango i otwarcie Angielskiego Ogrodu Różanego. Poza głównymi punktami programu, przez cały weekend dostępne dla Was będą atrakcje, takie jak gry edukacyjne dla dzieci czy kiermasz róż. aflopark.pl Zobacz galerię (6 zdjęć)

Jeśli tak jak i my, niecierpliwie oczekujecie kolejnego festiwalu kwiatowego, to już dziś zaznaczcie w kalendarzu datę 13-14 lipca, bowiem widzimy się wówczas na Święcie Róży! Tradycyjnie, zorganizowane dla uczestników są warsztaty oraz spacer z ekspertem. Na sobotę 13 lipca zaplanowano także otwarcie Angielskiego Ogrodu Różanego, który powstawał niemal na Waszych oczach. Przed nami świetny weekend – mamy nadzieję, że spędzimy go razem z Wami!