Tak zmienia się dworzec w Pabianicach - widać tunel i windy ZDJĘCIA

Pasażerowie podróżujący koleją z niecierpliwością czekają na zakończenie remontu na pabianickim dworcu PKP.

Powstały specjalne dojścia na nowy peron, z którego części korzystają podróżujący z Pabianic do Łodzi. Widać już również szyby wind oraz podziemne przejście. Prace prowadzone są w okolicy nowych torów.

Jak zmieni się dworzec w Pabianicach? Przejściem podziemnym z windą będzie można przedostać się przez tory. Będzie to duże ułatwienie dla osób niepełnosprawnych bądź matek z dziećmi w wózkach. Na nowym wyspowym peronie, również dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, ustawione zostaną ławki, wiaty oraz tablice z informacją pasażerską. Wygodne dojścia do pozostałych przystanków umożliwią pochylnie.

24 lutego na ok. 14 dni zamknięty zostanie przejazd kolejowy przez ul. Wspólną. On także będzie przebudowany.

Remont pabianickiego dworca to większa część inwestycji przebudowy torów kolejowych na liczącej 42 kilometry trasie Łódź Kaliska - Zduńska Wola. Obejmuje także przebudowę peronów na stacjach i przystankach: Lublinek, Łask, Zduńska Wola, Chechło, Dobroń oraz Kolumna. Na odcinku Łódź Kaliska – Zduńska Wola przebudowanych i wyremontowanych zostanie 5 wiaduktów, 12 mostów kolejowych i 12 przepustów. Po modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii nr 14 prędkość składów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży między Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą i Sieradzem o ok. 15 minut.